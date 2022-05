Selecção: William pronto para dar “dores de cabeça” a Fernando Santos

Médio do Betis destaca o bom momento que está a atravessar e diz que a posição que ocupa em campo depende da ideia de jogo do treinador.

O médio William Carvalho pretende aproveitar o “bom momento de forma para dar dores de cabeça” ao seleccionador Fernando Santos, nos quatro primeiros jogos de Portugal no Grupo 2 da Liga das Nações A de futebol.

“Fiz uma excelente época este ano, mas não sei se é a minha melhor. Estou num bom momento de forma e assim quero seguir. Estando num bom momento, sou mais um jogador para dar dores de cabeça ao mister”, começou por dizer o jogador do Betis, de 30 anos, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Na quinta-feira, Portugal tem estreia marcada contra Espanha, em Sevilha, no Estádio Benito Villamarín, um palco que William bem conhece e onde os lusos vão enfrentar “jogadores de grande nível”, sendo que um dos melhores do lado espanhol, o médio Thiago Alcântara, pode não estar entre os presentes, devido a problemas físicos.

“A Espanha é uma grande selecção, tem jogadores de grande nível, como nós. O mister tem de passar a ideia e no dia do jogo temos de aplicá-la. [Thiago Alcântara] É um grande jogador e, se não estiver, vai fazer falta à selecção de Espanha”, observou.

William iniciou a carreira a jogar na posição mais recuada do meio-campo, mas nos dias de hoje ocupa zonas mais adiantadas no terreno, consoante “a ideia de jogo”. “Já joguei bastante na posição número seis, também na posição de número oito e sinto-me bem nas duas. No clube, jogo com duplo pivot, aqui na selecção jogo mais a oito, depende da ideia de jogo”, detalhou.

No Grupo 2 da Liga das Nações A, Portugal começa por defrontar a Espanha, na quinta-feira, em Sevilha, depois joga duas vezes no Estádio José Alvalade, no domingo, com a Suíça, e a 9 de Junho, com a República Checa, para, no dia 12, actuar em Genebra, no segundo embate com os helvéticos.