Fórmula 1: Sergio Pérez renova com a Red Bull até 2024

Evolução do piloto mexicano merece rasgados elogios do director da equipa.

O mexicano Sergio Pérez prolongou o contrato que o liga à Red Bull até 2024. O piloto de Fórmula 1, que faz dupla com Max Verstappen na escuderia que tem sede no Reino Unido, mereceu elogios do director da equipa, preparando-se, assim, para avançar para uma terceira temporada.

“O ‘Checo’ [alcunha de Sergio Pérez] tem feito um trabalho fantástico. Ele provou ser não só um magnífico jogador de equipa, mas, à medida que o seu nível de conforto foi aumentando, tornou-se uma verdadeira força a ter em conta”, referiu Christian Horner, director da Red Bull.

A renovação do vínculo aconteceu mesmo no passado fim-de-semana, ainda antes do Grande Prémio do Mónaco, que viria a vencer, consolidando a terceira posição no Mundial de pilotos, com 110 pontos, atrás de Charles Leclerc (Ferrari) em segundo (116), e de Max Verstappen (125).