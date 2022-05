Terça na TV: do convento ao “celeiro do mundo”, com Minari e Micheaux

CINEMA

A Praia

Fox Movies, 19h19

Danny Boyle dirige esta adaptação, nomeada para o Urso de Ouro em Berlim, do romance de culto de Alex Garland. É a história de um jovem viajante norte-americano (Leonardo DiCaprio) que conhece um casal de franceses (Guillaume Canet e Virginie Ledoyen) e um homem (Robert Carlyle) que lhes fala de uma ilha paradisíaca e, logo a seguir, é encontrado morto. Os três jovens partem em busca desse lugar – e de si próprios –, com resultado inimagináveis.

Um Homem de Família

Nos Studios, 23h05

Richard Kuklinski parece ser um homem como tantos outros. Na verdade, é um perigoso assassino a soldo. Durante mais de 20 anos, leva uma vida dupla e, sem que ninguém desconfie, mata mais de uma centena de pessoas. Mas, um dia, deixa uma pista que há-de condená-lo à pena perpétua. Realizado por Ariel Vromen, com Michael Shannon, James Franco, Ray Liotta e Winona Ryder nos papéis principais, este thriller psicológico baseia-se na história real de Kuklinski, relatada num livro de Anthony Bruno e num documentário de Jim Thebaut.

Minari

TVCine Top, 23h10

Década de 1980. David, de sete anos, muda-se com os pais, imigrantes sul-coreanos, para uma zona rural do Arkansas. A vida ali é difícil e os pais arriscam todas as poupanças ao tentar criar uma quinta em solo inexplorado. Vencedor do Globo de Ouro de melhor filme internacional, o filme de Lee Isaac Chung foi nomeado para seis Óscares e outros tantos BAFTA; ambos deram a Yuh-Jung Youn o prémio de melhor actriz secundária.

T2 Trainspotting

Fox Movies, 23h37

Em 2017, Danny Boyle regressou às histórias e às personagens de Trainspotting, o filme que realizou em 1996, a partir da primeira obra de Irvine Welsh. Essa viagem alucinante e explícita ao mundo das drogas, com banda sonora de luxo, tornar-se-ia uma obra de culto. T2 Trainspotting, triplamente premiado nos BAFTA, trouxe Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller, Robert Carlyle e Kelly Macdonald de volta aos papéis originais, agora com novos lemas: escolher a vida, “um iPhone feito na China por uma operária que saltou do telhado” e, no limite, a desilusão.

Benedetta

RTP1, 1h02

Itália, final do século XVII. Benedetta é uma freira a viver num convento desde criança. A sua vida muda quando a noviça Bartolomea se torna sua companheira de cela e nasce entre elas uma paixão que vai contra todos os cânones da Igreja. Estreado em Cannes, e realizado por Paul Verhoeven, este drama erótico tem por base o livro biográfico Actos Impuros, de Judith C. Brown, sobre a verdadeira Benedetta Carlini (1590-1661).

INFORMAÇÃO

É ou Não É?- O Grande Debate

RTP1, 22h12

Directo. As alterações climáticas, associadas ao bloqueio do chamado “celeiro do mundo” pela Guerra na Ucrânia, levanta a questão em debate no programa de hoje: estamos perante uma crise alimentar global?

DOCUMENTÁRIOS

Amazónia: O Mundo Perdido

Odisseia, 21h41

Oportunidade para (re)ver os três episódios da série que mostra a “extraordinária riqueza civilizacional escondida nas entranhas da maior floresta tropical do mundo”, através do contacto com tribos indígenas, arqueólogos e outras fontes. Começa com Sociedades esquecidas, segue com Os primeiros povoadores e termina com O colapso de uma civilização.

A Guarda Costeira das Caraíbas Holandesas

National Geographic, 22h13

Estreia. Com novos episódios à terça-feira, a série documental acompanha os trabalhos das autoridades que patrulham as águas ao largo das ilhas caribenhas de Curaçao, Aruba e São Martinho. A câmara é apontada à preparação destes profissionais, aos meios que têm ao seu dispor e às missões que assumem: resgates, combate ao narcotráfico e prevenção da imigração ilegal.

Oscar Micheaux: O Super-Herói do Cinema Negro

RTP2, 23h35

Estreia. Nomeado, em 2021, para o prémio L’Œil d’or em Cannes, este documentário de Francesco Zippel é simultaneamente uma biografia e uma homenagem ao cineasta Oscar Micheaux (1884-1951), que realizou mais de 40 filmes e é lembrado como pioneiro na indústria cinematográfica afro-americana.