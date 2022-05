Os riscos e as oportunidades do uso dos nossos dados em debate no PSuperior

O PSuperior vai discutir esta segunda-feira, às 14h30, a gestão e a protecção de dados individuais em mais uma edição das PSuperior Talks, em parceria com empresa tecnológica NTT DATA e com o Instituto Superior Técnico.

Há quem ignore, há quem se aflija e há quem relativize, considerando que a protecção da sua privacidade e da sua liberdade individual estão garantidas pela lei e pelo Estado de Direito. O debate crescente sobre o uso de dados pessoais e os perigos (e oportunidades) que levanta tornaram-se uma questão de primeiro plano nas sociedades abertas. Mobiliza o Estado, os cidadãos e as entidades que lhes acedem. Implica a protecção de direitos fundamentais e a abertura de novos campos para o comércio ou para a prestação de serviços públicos. É, por isso, um debate muito actual, que está longe de ter respostas acabadas, e que interessa a todos.

O PSuperior vai discutir esta segunda-feira, às 14h30, estas questões em mais uma edição das PSuperior Talks, em parceria com empresa tecnológica NTT DATA e com o Instituto Superior Técnico. O ponto de partida é uma pergunta essencial: “estaremos seguros” com a crescente inovação do Big Data e com a protecção legal actualmente existente? De ano para ano, as exigências feitas a grandes plataformas aumentam. A legislação actualiza-se. Organismos públicos, como a portuguesa Comissão Nacional de Protecção de Dados, reforçam a vigilância contra abusos. Mas a relação entre a lei, a preocupação dos cidadãos e o interesse dos gestores de grandes volumes de dados pessoais permanece num equilíbrio instável.

Discutir este tema numa instituição de ciência e de ponta nesta área em parceria com uma empresa com fortes tradições na tecnologia e na digitalização é por isso uma forma de levar até aos alunos do ensino superior, os destinatários privilegiados do PSuperior, informação credível sobre o que está em causa. A ideia passa por juntar académicos, estudantes e especialistas e combinar os seus conhecimentos e ideias sobre o tema da produção e gestão de dados com o enquadramento legal que tende a proteger os cidadãos sobre eventuais abusos.

O debate terá por isso a presença de Mário Figueiredo, professor do Instituto Superior Técnico, de Mauro Almeida, Head of Cybersecurity da NTT DATA, de José Pombal, estudante de Engenharia e Ciência de Dados e com a advogada da área de protecção de dados Maria de Lurdes Gonçalves, da Vieira de Almeida Associados. A moderação será feita pela jornalista do PÚBLICO Karla Pequenino, que escreve regularmente sobre estes temas. O debate será transmitido pelo canal Ao Vivo, do PÚBLICO, e pelas redes sociais.

O PSuperior é um projecto de literacia mediática que o PÚBLICO e uma rede de parceiros (Fidelidade, Porto Editora, Mediabrands, NTT DATA, Fuel, Google, Fundação José Neves e Bial) desenvolveram e que já vai na sua terceira edição. Para lá de garantir o acesso gratuito a todos os textos da edição digital através da entrega de assinaturas, o PSuperior pretende envolver os alunos finalistas nos grandes temas da actualidade, nos quais a imprensa na qualidade funciona como mediadora.

Na sua vertente das Talks, o projecto tem como objectivo estimular a discussão entre os mais jovens, mobilizando-os para o exercício de uma cidadania participativa.

As Talks prolongar-se-ão nas próximas semanas, com as perspectivas de futuro no emprego para os licenciados através do tema “A (in)felicidade de um diploma”, lado a lado com a Universidade de Aveiro e a Fundação José Neves, terminando com um debate dedicado à “sociedade de risco” e às estratégias para gerir a “insegurança do futuro” em parceria com a Fidelidade e a Universidade Católica Portuguesa.

No terceiro ano da sua existência, o PSuperior já distribuiu mais de 20 mil assinaturas digitais gratuitas do PÚBLICO. Na última edição, as PSuperior Talks tiveram mais de 400 mil visualizações no site do jornal. A edição deste ano foi lançada em Dezembro numa cerimónia liderada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.