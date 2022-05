Aprender programação de graça? É possível com a nova escola 42 no Porto

A escola de programação 42 chega à cidade do Porto e abre as portas no dia 4 de Junho. Com programas 100% gratuitos, a instituição pretende receber 600 candidatos já neste Verão.

O objectivo do curso, segundo Pedro Santa Clara, director da 42 em Portugal, é “abrir portas a um futuro com uma altíssima taxa de empregabilidade”. “A necessidade de profissionais com competências em tecnologia é crescente e cada vez mais transversal a todas as indústrias”, destaca, num comunicado enviado ao P3.

Podem candidatar-se pessoas com mais de 18 anos, ou que já tenham concluído o 12.º ano, sem precisarem de ter “qualquer background académico ou experiência em programação”, lê-se na mesma nota.

Depois de inscritos, os candidatos passam por um processo de selecção, que arranca em Outubro com três fases. O início da jornada começa com dois testes online, para avaliar “capacidade de lidar com a pressão” e o “raciocínio lógico”. Na segunda etapa os candidatos visitam a sede da 42 para conhecerem a escola e a sua metodologia. O último passo (Piscine) consiste num “bootcamp de admissão onde os candidatos passam 26 dias intensivos a aprender as bases de programação” e a realizar tarefas. Na unidade portuense serão realizados quatro por ano – três no Verão e um em Janeiro. E, fica o aviso, “só quem terminar esta fase com sucesso pode iniciar o programa”.

Na escola não há formato tradicional das salas de aulas, horários ou professores. Com uma carga horária de 40 horas semanais e aulas presenciais, o curso demora entre 12 e 18 meses. Os alunos trabalham em pares, seguindo um conceito de “gamificação” – por cada projecto desenvolvido, obtêm pontos, “como se fosse um jogo”. Antes de concluírem a formação, terão ainda experiência profissional na área.

Uma instituição parisiense, a 42 foi fundada em 2013 e tem hoje “mais de 15 mil escolas em 25 países”. Desde que chegou a Lisboa, em Julho de 2020, já recebeu “mais de 20 mil candidaturas de todo o país e conta hoje com cerca de 400 alunos dos 17 aos 57 anos”.

As inscrições para a escola no Porto, que conta com o apoio de mecenas como a Sonae (a que o PÚBLICO pertence), Amorim e Sogrape, já podem ser feitas através do site ou presencialmente na sede localizada no 3.º andar do antigo Palácio dos Correios (Rua Doutor António Luís Gomes, próximo à Câmara Municipal do Porto) a partir de 4 de Junho.

