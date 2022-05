Levamos a Hannover o futuro

Mais do que celebrar o passado, a nossa participação na Feira de Hannover pretende construir o futuro da cooperação industrial e da prosperidade conjunta no espaço europeu.

Portugal é o país convidado da edição deste ano da Feira de Hannover, a maior e mais conceituada feira industrial do mundo. Há muitos anos que as empresas portuguesas marcam presença em Hannover e há muitos anos que regressam de Hannover com novos contratos e novas parcerias. O lugar de destaque que ocupamos nesta 75.ª edição é o reconhecimento de um caminho virtuoso percorrido pela nossa indústria. É a afirmação da sua maturidade e competitividade à escala global.