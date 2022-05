Na Ucrânia continuam a combater duas direitas?

Carmo Afonso – já aqui o revelei numa ou duas cartas endereçadas a esta secção – revela, amiudadas vezes nas suas crónicas, uma narrativa redonda, enviesada, com subtilezas discursivas e subtilezas semânticas, impregnando essas mesmas crónicas com subterfúgios que não conseguem dissimular (nem esconder) a área política onde navega a cronista. Nem conseguem dissimular ao que vem. Ora, no pretérito dia 23 de Maio, o PÚBLICO deu à estampa um artigo de Carmo Afonso intitulado “Onde é que estavas no 25 de Abril” e, no penúltimo parágrafo, a cronista teve a luminosa ideia de escrever que “na Ucrânia continuam a combater duas direitas”. Ou seja, um país soberano é invadido e é vítima de uma brutal agressão que se está saldando em milhares de mortes e Carmo Afonso desvaloriza e subestima esse facto dizendo que “existem duas direitas a combater na Ucrânia”. Por onde andarão as esquerdas salvíficas de Carmo Afonso que acudam e salvem o povo ucraniano do genocídio levado a cabo pela Federação Russa? Se “a política está em toda a parte” como diz a bonita Carmo Afonso por que será que só “vê nazis e direitas por todo o lado?”. Aliás, não resisto a transcrever uma frase publicada nas redes sociais acerca de Carmo Afonso da autoria de um senhor que se chama Frederico Correia: “a fetiche dela com os nazis é tão grande (embora dissimulado) que até o penteado parece um capacete de soldado do reich.” Honi soit qui mal y pense….

António Cândido Miguéis, Vila Real

Acreditar

Eu, e milhares de militantes e simpatizantes do PSD, acreditamos no novo Presidente, Luís Montenegro. Não é pela esmagadora vitória que obteve – 72,4% – contra o seu opositor Jorge Moreira da Silva – 27,5% –, muito mais do dobro, mas sim porque o antigo líder da Bancada Parlamentar do PSD é mais experiente, e além do curso que tem – Direito – “frequentou outro”... líder da bancada do seu partido no Assembleia da República. Uma coisa é certa, com esta estrondosa vitória, Montenegro, vence e dita o “princípio do fim” da hegemonia do Partido Socialista. Após a vitória, disse: “Sabemos que o caminho vai ser difícil, não vai ser de um dia para o outro. Temos muitos obstáculos para ultrapassar, mas o sinal é de vitória.” Caro Amigo e Companheiro Luís Montenegro, este Social-Democrata, que ajudou a erguer o PPD-PSD, do saudoso Francisco Sá Carneiro, faz-lhe um pedido – “não faça coligações com o CHEGA, é um perigo para a nossa Democracia!” Um grande Abraço, Amigo e Companheiro – “assim se vê a força do PSD”.

Tomaz Cardoso Albuquerque, Lisboa

Capa e Ípsilon com Paulina Chiziane

Mais uma vez parabéns ao jornal PÚBLICO e a todas/os que contribuem para a sua qualidade! Desta vez ressalto a bela capa da edição de 27/07 e o artigo de 8 páginas do Ípsilon sobre a Grande Mulher, Escritora e Cidadã moçambicana Paulina Chiziane, que tive também o prazer de ver online, na transmissão da sessão Café com Letras da Biblioteca de Carnaxide no dia 17/05. Por mim ela seria candidata ao próximo Prémio Nobel!

Maria Lisete Parente Madureira Vasconcelos Costa, Algés

Provedor

Gostei bastante do texto do provedor deste jornal publicado ontem e relativo ao casal que acolheu ucranianos em Setúbal e ao modo como o caso foi tratado na comunicação social, aqui em particular. As críticas lavradas encaixam directamente no estilo panfletário e propagandístico (digo eu) e militante e “Maria vai com as outras” (nas palavras do provedor) com que o anticomunismo primário de João Miguel Tavares, de maneira sumária e não raramente intelectualmente desonesta se refere ao PCP (ainda na Quinta feira à propósito de Kissinger) e a este caso em específico.

Custódio David, Lisboa

EUA: quando será o próximo ataque a uma escola?

Sem mudanças profundas na mentalidade dos americanos e na “política” de venda de armas, será sempre muito triste para as famílias de quem é assassinado a sangue-frio nas escolas, e para jovens e crianças assassinados, que não continuarão a seguir os seus percursos de vida (…).

A Indústria das armas, do armamento, dá muito, muito dinheiro, seja na invasão pelo desvairado Putin na Ucrânia, seja nos EUA para suposta protecção “mundial/colectiva” – ainda a quererem ser os polícias do mundo – ou individual, que mais não é que um esforço para que todos assegurem, e façam “crescer”, objectos que “matam”.

E se não se quiser assumir que este é o paradigma, ou melhor, o problema que faz com que nos EUA de quando em vez haja um massacre numa escola e morram assassinadas crianças, professores, e até polícias, “isso” vai continuar a acontecer, a ser falado durante uns dias, até surgir algo que desvie as atenções, e a criar luto nos mais próximos.

Não se resolve o problema dos americanos a andarem aos tiros, no seu próprio País, sem mais, algo que é impulsionado por Trump e seu fiéis seguidores, e que até dá ânimo a Putin para continuar com as “suas” atrocidades na Ucrânia.

Não se mudam atitudes só com boas palavras de uns quantos, e incentivos contrários e permanentes de outros, para que tudo fique igual ou até para haver mais armas na mão de cada um, por mais incapaz que seja de as ter, mas por ser assim que deve ser.

E iremos continuar a ter massacres nas Escolas dos EUA, e iremos ficar durante dois ou três dias “cá fora” a dar notícias sobre isso, até esquecer e depois repetir com outro caso idêntico.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto