Guerra na Ucrânia hoje: o que precisa de saber

Lavrov definiu a “libertação” do Donbass como “prioridade incondicional” para a Rússia. Na Europa, 55% dos inquiridos apoiam o corte dos laços económicos com Moscovo. Ataque a Severodonetsk faz três mortos e cinco feridos. Um resumo em actualização ao longo do dia.

Actualizado às 12h46

► Horas antes da chegada dos chefes de Estado e governo da União Europeia à reunião extraordinária do Conselho Europeu, os representantes permanentes dos 27 em Bruxelas deram luz verde à solução de compromisso avançada pelo executivo comunitário para um embargo “mitigado” da UE às exportações de petróleo da Rússia. O acordo político será confirmado pelos líderes europeus na cimeira desta segunda e terça-feira.

► As opiniões negativas sobre a Rússia vêm sobretudo dos países europeus e outras democracias liberais, revelou o inquérito anual global da Aliança para as Democracias​. Na Europa, 55% dos inquiridos apoiam o corte dos laços económicos com Moscovo, mas a opinião não é partilhada pela maioria dos asiáticos inquiridos. Na América Latina, mais concretamente na Colômbia, os resultados dividem-se.

► O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, rejeitou uma nova operação militar na Ucrânia depois do Donbass, que definiu como “prioridade incondicional” para Moscovo. Segundo Lavrov, a invasão da Ucrânia tornou-se “inevitável” perante a inacção do Ocidente em relação ao alegado desrespeito do Governo de Kiev e dos militares para com os cidadãos russófonos no país.

► Pelo menos três pessoas morreram e cinco ficaram feridas enquanto as tropas russas entraram nos arredores da cidade de Severodonetsk, na província separatista de Donetsk. Os habitantes estão sem água, gás e electricidade e, segundo Volodymyr Zelensky, “90% das casas estão completamente danificadas”.​

​► Em Melitopol, na região de Zaporíjia, cinco pessoas morreram e 16 ficaram feridas na sequência de um ataque que as autoridades dizem ter sido provocado pelas tropas ucranianas.​

► A Ucrânia anunciou que vai apresentar a primeira acusação de violação contra um soldado russo. A procuradora-geral, Irina Venediktova, afirmou que Mikhail Romanov será julgado por assassinar um civil e cometer “actos de violência sexual” contra a mulher.

​► Moscovo sofreu um grande número de baixas entre oficiais de patente intermédia e subalternos, aumentando a perspectiva de uma eficácia militar mais fraca no futuro, revelou o Reino Unido. Segundo a Ucrânia, a Rússia já perdeu mais de 30 mil soldados.​

​► O chefe da política externa da União Europeia, Josep Borrell, afirmou que os membros do bloco europeu devem “decidir por unanimidade” sobre um novo pacote de sanções contra a Rússia esta segunda-feira. A proposta que esteve em discussão no domingo proibiria o petróleo russo entregue à UE por via marítima até ao final do ano, mas isentaria as exportações pelo oleoduto russo que abastece a Hungria, Eslováquia e República Checa.​

​► A região ucraniana de Kherson, território controlado pela Rússia, começou a exportar os cereais que foram colhidos no ano passado para a Rússia. Segundo um alto funcionário local, os ucranianos concordaram em vender os cereais à Rússia.​