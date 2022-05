Como três lugares do Porto mostram a “tensão” entre verde e betão

Na cidade ideal, qual o ponto de equilíbrio entre espaços verdes e edificados? Arquitecta traçou mini-circuito no Porto e repensou transformação desses lugares no projecto As cidades impossíveis. Na rua, performances incitaram cidadãos a reflectir

Rossana Ribeiro calcorreava o Porto em busca de espaços verdes e com perguntas sobre o “equilíbrio” almejado numa cidade dita “ideal”. Nessa urbe, questionava-se, que relação existiria entre verde e betão? Qual a densidade construtiva necessária? E que tamanho e características deveriam ter parques e jardins? No âmbito de um mestrado em artes cénicas na Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo (ESMAE), a arquitecta desenhou um “mini-circuito” por três lugares da cidade e, com um trabalho performativo e artístico, desafiou os transeuntes a questionar as políticas urbanísticas e ambientais. O que sobressaiu dessa viagem? O “privilégio” do espaço construído.