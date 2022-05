Quinze anos de Street View através dos sítios mais surpreendentes do planeta (e não só)

O Street View está a completar 15 anos “e a nostalgia atinge-nos com força”, lê-se no blogue da Google Portugal, que publicou algumas compilações de imagens de todo o planeta — e mais além.

Se em 2007 as primeiras imagens publicadas eram de São Francisco, Nova Iorque, Las Vegas, Miami e Denver, neste momento, e graças aos carros do Street View equipados com câmaras, foram registados e partilhados “mais de 220 mil milhões de imagens” ao longo de “mais de 16 milhões de quilómetros, o equivalente a dar a volta ao mundo mais de 400 vezes”.

De forma a celebrar a data, a Google escolheu 15 colecções, incluindo “três lugares que as pessoas adoram”, “quatro novas colecções” e também “imagens tocantes”.

Foto Burj Khalifa com vista para a cidade do Dubai Street View

Os três lugares mais populares para explorar no Street View são os 154 andares do Burj Khalifa, nos Emirados Árabes Unidos, a Torre Eiffel, em Paris, e o Taj Mahal, na Índia.

Entre as novas colecções, a equipa Google escolheu as que acreditam que se irão tornar “as preferidas de todos os tempos”. Pirâmides da antiga Núbia, no Sudão (as antigas pirâmides em Meroe que abrigam os túmulos dos reis e rainhas do Reino Kush); Duomo de Milão (a maior catedral de Itália e a terceira maior catedral da Europa); Les Invalides em Paris (as novas imagens dos edifícios históricos do Hôtel des Invalides permitem explorar os seus museus e monumentos e aprender mais sobre a história militar francesa através de um tour virtual); Sydney Ferries na Austrália (em breve será possível fazer uma viagem ao longo do porto de Sydney).

Foto Monemvasia Street View

De entre todos os locais do mundo a explorar, foram escolhidas oito imagens. “Demos o nosso melhor”, asseguram os responsáveis da Google. Ficam aqui os links para as imagens: um googler da Nova Zelândia levou um trekker para a cratera Ambrym Volcano Marum, em Vanuatu; Monemvasia, uma cidade grega que é uma fortaleza rochosa; a mina de sal Wieliczka na Polónia, património da UNESCO; o vulcão activo no Mount Mihara, no Japão; Petra, na Jordânia; a Estação Espacial Internacional (graças a uma colaboração com a NASA); um mergulho no Oceano Pacífico (onde podemos nadar com leões marinhos na costa das Ilhas Galápagos); e por fim a imagem de um “cavalo” a comer uma banana junto a uma estrada no Canadá.

Foto Estação Espacial Internacional Street View

A equipa Google agradece a todos os utilizadores do Maps que registaram e partilharam as suas próprias imagens de Street View. Para ajudar a tornar mais fácil explorarmos o mundo, o Street View lançou Street View Studio, uma nova plataforma com todas as ferramentas necessárias para publicar, rapidamente e em massa, sequências de imagens 360.