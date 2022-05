Petróleo volta a tocar os 120 dólares por barril

Contratos de Brent atingiram o máximo de dois meses, no dia em que em Bruxelas os líderes europeus tentam novo acordo sobre as sanções ao abastecimento energético russo.

O preço do petróleo está a subir na primeira sessão desta semana, para níveis que não se viam há dois meses, em antecipação à reunião de líderes da União Europeia, que esta segunda-feira se realiza em Bruxelas, sobre o sexto pacote de sanções à Rússia, que ainda está por aprovar formalmente.

Os contratos de Brent com entrega em Julho, cuja negociação expira amanhã, subiam no início desta tarde 0,6%, para 120,12 dólares. Para entrega em Agosto, os futuros negociavam com ganhos de 0,7%, para 116,41 dólares, em Londres.

Nos EUA, o crude West Texas Intermediate (WTI) avançava, também, 0,6% para 115,81 dólares por barril, consolidando os ganhos obtidos na semana passada.

Os chefes de Estado e de governo da União Europeia estão esta segunda-feira em Bruxelas para uma reunião extraordinária, três semanas antes da sua habitual cimeira de Junho, para tentar um acordo sobre o sexto pacote de sanções à Rússia, à luz da guerra na Ucrânia.

“Sabemos que ainda há trabalho a fazer para encontrar a melhor maneira de avançar com o embargo ao petróleo russo. Mas há vontade de todos os Estados-membros para trabalhar na matéria e acreditamos que é possível chegar a um acordo. Ou pelo menos tentar”, disse ao PÚBLICO uma fonte europeia envolvida nas negociações de última hora, ao início da noite de domingo.

Uma nova proibição do petróleo russo iria reduzir ainda mais a oferta de petróleo no mercado, já pressionado face a uma procura crescente de gasolina, gasóleo e combustível para aviões a jacto (jetfuel), a caminho do pico da procura do Verão nos Estados Unidos e na Europa.

Alheia aos pedidos ocidentais para acelerar a produção, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados, incluindo a Rússia, via OPEP+, devem manter as suas intenções sobre os níveis de produção na reunião desta quinta-feira. Segundo a Reuters, citando seis fontes da OPEP+, o grupo irá prosseguir com o plano de só aumentar a produção de Julho em 432.000 barris por dia, o mesmo nível da progressão verificada em Maio.