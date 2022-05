Robert Lewandowski assume ruptura com o Bayern Munique

Avançado polaco diz que chegou ao fim a ligação ao clube com o qual tem mais um ano de contrato. Director desportivo lamenta discussão do tema na praça pública.

“Chegou ao fim” a relação entre o Bayern Munique e Robert Lewandowski. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo internacional polaco, que confirmou, desta forma, as indicações dadas recentemente pelo seu empresário quanto à vontade do avançado de abandonar o campeão da Alemanha no final desta época.

“Uma coisa é certa hoje: a minha história com o Bayern chegou ao seu final”, revelou o jogador, de 33 anos, durante a conferência de imprensa da selecção da Polónia, que prepara os primeiros jogos da Liga das Nações. Após oito temporadas passadas em Munique, Lewandowski prepara-se para um novo desafio.

Ainda que não tenha adiantado qual será o próximo passo na carreira, o nome do vencedor em 2020 e 2021 do prémio da FIFA para melhor futebolista tem sido associado ao Barcelona. Lewandowski ainda tem mais um ano de contrato com o Bayern, mas a vontade do goleador e o facto de, na próxima época, poder sair a custo zero, deixam os dirigentes do clube bávaro numa situação difícil.

“Não consigo imaginar mais cooperação com o clube, depois do que aconteceu nos últimos meses. Penso que a transferência será o melhor para todas as partes. Acredito que o Bayern não me vá colocar entraves”, afirmou Lewandowski, que se sagrou melhor marcador da Bundesliga em sete ocasiões.

Horas depois, o director-desportivo do Bayern, Oliver Kahn, foi contundente na reacção: “Não percebo por que razão o Robert escolheu esta via. Vir falar a público desta forma não o leva a lado nenhum e o jogador tem de perceber o clube em que está. A gratidão não funciona só para um lado”, afirmou o antigo guarda-redes, em declarações à Sport1.