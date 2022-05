Miguel Oliveira deve estar de saída da KTM: “Mereço muito mais”

Piloto português revelou ter rejeitado a proposta de regressar à Tech3 no final da temporada.

O futuro de Miguel Oliveira no Campeonato do Mundo de motociclismo de velocidade é ainda uma incógnita, mas, ao que tudo indica, não passará pela KTM. O piloto português abordou o assunto depois do Grande Prémio de Itália, que terminou na nona posição.

"Acredito no meu potencial e é para isso que trabalho. A proposta que a KTM fez para ficar na Tech3 não a aceitei, porque acredito que mereço muito mais do que isso. Mereço estar num lugar mais acima”, afirmou o piloto de Almada, em declarações à SportTV.

O eventual regresso à Tech3, equipa não oficial da marca austríaca que marcou a estreia de Oliveira no MotoGP, está fora da equação do português. “Comuniquei que se não estivessem disponíveis para manter o lugar que tenho neste momento na equipa oficial, iria encontrar outra solução. E é isso que estamos a fazer”, acrescentou.

Algo de mais concreto, assegura, deverá ficar guardado para as próximas semanas, sendo certo que o contrato de Miguel Oliveira termina precisamente neste ano, um ano em que tem sentido algumas dificuldades em encontrar a consistência necessária para se aproximar dos lugares da frente.