Governo francês denuncia “fraude maciça de bilhetes falsos” na Champions

Ministro do Interior fala em 30 a 40 mil adeptos sem bilhetes ou com títulos falsificados e exige investigação. Governo britânico decepcionado com o tratamento dado aos adeptos do Liverpool.

Continuam a dar que falar os incidentes registados à porta do Stade de France, no passado sábado, que provocaram um atraso significativo no início da final da Liga dos Campeões de futebol. Depois da ministra francesa do Desporto, foi a vez de o ministro do Interior abordar o tema, estimando que entre 30 a 40 mil adeptos do Liverpool tenham viajado para Paris sem bilhete ou com um ingresso falso.

Em declarações aos jornalistas, Gérald Darmanin apontou o dedo à “desorganização” e falta de articulação entre a UEFA e as autoridades britânicas. “Foi verificada uma fraude maciça, em escala industrial e organizada, de bilhetes falsificados. Entre 30 a 40 mil adeptos ingleses encontravam-se no Stade de France sem bilhetes ou com bilhetes falsificados”, adiantou, após uma reunião com a ministra do Desporto, Amélie Oudéa-Castéra.

Para este resultado, no entender do governante, contribuiu a decisão de se avançar com a venda de bilhetes em papel, ao invés de se optar apenas por ingressos electrónicos., o que terá inflacionado o risco de fraude. “Na área de filtragem antes da entrada para o estádio, mais de 70% dos bilhetes eram falsos. Isso gerou problemas de segurança, o que levou à intervenção da polícia e das unidades de choque com gás lacrimogéneo, em algumas partes de forma desnecessária e desproporcional”, admitiu Gérald Darmanin.

A actuação das forças policiais também mereceu reparos da parte do Governo britânico. O porta-voz do gabinete do primeiro-ministro, Boris Johnson, declarou nesta segunda-feira que o sentimento é de extrema decepção pela forma como os adeptos ingleses foram tratados, apelando a uma investigação profunda. “Os adeptos merecem saber o que se passou”, acrescentou.

Houve 2700 bilhetes não utilizados

A avaliar pelo primeiro balanço feito pelas autoridades francesas, o problema residiu unicamente junto da falange de apoio do Liverpool, com o ministro do Interior a destacar que nas zonas de acesso ao recinto destinadas aos adeptos do Real Madrid não se verificaram incidentes.

“97% dos adeptos espanhóis estavam presentes nas bancadas às 21h (20h em Portugal continental), contra apenas 50% dos ingleses, o que ilustra bem as dificuldades que tivemos com a filtragem”, esclareceu Darmanin, acrescentando que “a desorganização na chegada dos adeptos britânicos complicou muito a situação”.

De resto, o governante lamentou que as autoridades francesas tenham tido muito pouco tempo para preparar a logística associada ao jogo, que foi deslocalizado de São Petersburgo para Paris no final de Fevereiro, na sequência das sanções impostas à Rússia a reboque da invasão da Ucrânia. “Normalmente levamos 12 a 18 meses para organizar um jogo desta magnitude, mas a França só teve três”.

Mesmo num contexto de procura a exceder largamente a oferta de ingressos disponíveis para o embate decisivo da Liga dos Campeões 2021-22, houve adeptos que acabaram por não usufruir da compra, já que 2700 dos 79.000 bilhetes vendidos não chegaram a ser activados.