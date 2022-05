FPF abre processo disciplinar a Diogo Costa, Fábio Cardoso, Manafá e Otávio

Em causa está uma queixa apresentada pelo Benfica por “lesão da honra e ofensas à reputação”, após a publicação de um vídeo durante os festejos do título dos “dragões”.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) informou ter instaurado um processo disciplinar aos jogadores do FC Porto Diogo Costa, Fábio Cardoso, Otávio e Manafá, na sequência de uma queixa apresentada pelo Benfica.

Em comunicado, o órgão disciplinar da FPF anunciou ter procedido à “instauração de processo disciplinar” aos quatro jogadores, “na sequência de participação apresentada pela Sport Lisboa e Benfica -- Futebol SAD, tendo por objecto eventual lesão da honra, injúrias ou ofensas à reputação”.

“O processo foi enviado, no dia 26 de Maio de 2022, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução”, refere a nota publicada no site oficial da FPF.

Na madrugada de 14 para 15 de Maio, ainda durante alguns festejos da conquista do título por parte do FC Porto, o médio Otávio fez um directo nas redes sociais no qual surgia acompanhado por Diogo Costa, Wilson Manafá e Fábio Cardoso. Nesse vídeo, ouvem-se os atletas a entoar cânticos insultuosos dirigidos ao Benfica.