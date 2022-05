FC Porto move processo judicial contra Frederico Varandas

Em causa estão as recentes declarações do presidente do Sporting dirigidas a Jorge Nuno Pinto da Costa.

O FC Porto anunciou nesta segunda-feira, através de um comunicado, que vai agir judicialmente contra Frederico Varandas, presidente do Sporting. Na base desta tomada de posição estão as recentes declarações do líder dos “leões”, com críticas ferozes a Pinto da Costa.

“Face às declarações falsas e insultuosas proferidas ontem numa cerimónia pública, o Conselho de Administração da FC Porto - Futebol SAD e o seu presidente, Jorge Nuno Pinto da Costa, tomaram a decisão de agir judicialmente contra o presidente do Sporting Clube de Portugal. É à justiça que compete avaliar acções graves - e reiteradas - de pura piromania mediática”, escreveram os “dragões”.

Em causa está parte do discurso de Frederico Varandas em Carregal do Sal, onde participou nas comemorações do 19.º aniversário do Núcleo do Sporting, defendendo que o presidente do FC Porto já deveria ter sido “banido” do futebol português.

“O senhor Pinto da Costa, por mais que lhe custe e por mais tentativas que faça para tentar apagar as suas acções, será sempre recordado como corruptor activo. E eu aqui estarei, até ao último dia da sua presidência, para lhe recordar que é um corruptor activo e uma vergonha para o desporto português”, afirmou o presidente do Sporting, confessando aguardar, “com expectativa, o desfecho do processo Cartão Azul”.