Afinal, há outro teenager a brilhar em Roland Garros: Holger Rune

Holger Rune estava fora do top 300 quando, em Maio de 2021, jogou o challenger de Oeiras, perdendo na final com Gastão Elias. Na semana seguinte, em Itália, o dinamarquês de 19 anos conquistou o primeiro de cinco títulos no Challenger Tour. Em Abril de 2022, Rune somou o primeiro título ATP e entrou no top 50. Este resumo dos últimos 12 meses é tão rápido quanto os progressos do jovem tenista, que só não despertou maior atenção por causa de Carlos Alcaraz, o outro teenager no top 100 que já está entre os 10 primeiros do ranking. Mas depois da exibição perante Stefanos Tsitsipas, nos oitavos-de-final do Torneio de Roland Garros, Rune não tardará a juntar-se-lhe.

“Se jogar o meu melhor ténis posso vencer qualquer um, mas tenho de manter-me no momento, porque se deixar cair o meu nível, também qualquer um me pode vencer”, disse Rune (40.º), após eliminar o número quatro do ranking e finalista em 2021, com os parciais de 7-5, 3-6, 6-3 e 6-4.

O facto de já se ter treinado muitas vezes com Tsitsipas — partilham um dos treinadores, Patrick Mouratoglou — fez com que Rune se sentisse mais confortável diante de um adversário bem mais cotado. A mistura de pancadas fortes com amorties (32 no total) fez mossa no grego de 23 anos. Mas Tsitsipas também desiludiu no início do quarto set, cometendo muitos erros, e sofreu dois breaks que permitiram ao dinamarquês servir a 5-2. Rune acusou o momento, mas concluiu na segunda oportunidade e depois de salvar três break-points.

“Não penso que seja o único a sentir pressão e nervos, quando se serve a 5-4 no quarto set, para chegar pela primeira vez aos quartos-de-final de um Grand Slam”, vincou Rune, a competir pela primeira vez no quadro principal de Roland Garros.

Com a qualificação de Carlos Alcaraz (6.º), na noite anterior, com uma vitória sobre Karen Khachanov (25.º), por 6-1, 6-4 e 6-4, será a primeira vez que dois teenagers, ambos de 19 anos, atingem em simultâneo os “quartos” em Paris desde 1994 (Hendrik Dreekmann e Andrei Medvedev).

Rune, o primeiro dinamarquês a chegar tão longe num torneio do Grand Slam, vai protagonizar um quarto-de-final escandinavo com o norueguês Casper Ruud (8.º) que eliminou Hubert Hurkacz (13.º), por 6-2, 6-3, 3-6 e 6-3.

No torneio feminino, a notícia foi o facto de Iga Swiatek ter perdido um set, o que não acontecia desde 23 de Abril. Na véspera de completar 21 anos, a polaca desperdiçou cinco set-points e uma vantagem de 5/2 no tie-break da partida inicial, antes da excelente resistência da chinesa Qinwen Zheng (74.ª) começar a diminuir, devido a problemas físicos. A número um do ranking acabou por impor-se, por 6-7 (5/7), 6-0 e 6-2, e estendeu a sua invencibilidade para 32 encontros — desde 2000, só Serena e Venus Williams conseguiram séries mais extensas.

Nos quartos-de-final, Swiatek vai defrontar a norte-americana Jessica Pegula (11.ª), enquanto o outro lugar nas meias-finais será decidido entre duas russas: Daria Kasatkina (20.ª), que só perdeu 14 jogos nos oito sets que disputou, e Veronika Kudermetova, treinada pelo marido e também por Franco Davin — antigo finalista do Estoril Open, em 1990, e treinador de Juan Martín del Potro quando este venceu o US Open de 2009.

Entretanto, ficou definido que o aguardado duelo entre Novak Djokovic e Rafael Nadal será realizado na noite de terça-feira (19h45, em Portugal), contrariando os desejos do espanhol.