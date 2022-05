Our Flag Means Death: o pirata cavalheiro

Nascido no final do século XVII, Stede Bonnet era um aristocrata latifundiário dono de uma plantação que pertencia à alta sociedade das Ilhas Barbados. Um dia, abandonou a mulher e os filhos e a vida que levava e o fazia infeliz para se dedicar à pirataria. De uma forma bem mais requintada do que o normal, que era roubar ou converter embarcações em navios: mandou construir um barco, um saveiro, contratou uma equipa e fez-se ao mar, mesmo sem saber nada do que estava a fazer, quer fosse navegar ou ser um pirata. Foi-se dando bem na pilhagem, acabando por se cruzar com Edward Teach, o temível Barba-Negra, com quem formou uma aliança, mais benéfica para o célebre pirata do que para Bonnet.

Os contornos desta história real são ficcionados em Our Flag Means Death, uma série cómica da HBO Max criada por David Jenkins e estreada em Março. Ao longo de dez episódios, o neo-zelandês Rhys Darby, conhecido por fazer de agente em Flight of the Conchords, é Stede Bonnet, que se auto-intitula “o pirata cavalheiro” e não adora a parte violenta do seu trabalho, enquanto o também neo-zelandês Taika Waititi, cujo trabalho televisivo vai melhorando à medida que aquilo que faz no cinema se torna pior, é o Barba-Negra e ambos se tornam co-capitães piratas. Waititi, que também trabalhou em Flight of the Conchords e teve Darby nos seus filmes O Que Fazemos nas Sombras, que depois foi adaptado à televisão, e Hunt for the Wilderpeople, não é só actor aqui, acumulando com isso as funções de produtor executivo da série e de realizador primeiro episódio.

A série imagina os dois como dois piratas que se apaixonam, mostrando um ou outro o mundo de cada um e, ao contrário do que é normal em histórias de pirataria, fazendo-os serem melhores pessoas. Não são só eles: a tripulação que os rodeia também é populada por mais pessoas queer e uma pessoa não-binária, sem isso nunca parecer gratuito ou forçado. É uma série cheia de piada, parvoíce e coração. Também mostra os piratas como bem mais brandos e menos sanguinários do que eram na vida real, apesar de ter alguma violência explícita, com espadas a atravessarem olhos e acontecimentos do género.

Os dois neo-zelandeses estão rodeados de um elenco maioritariamente britânico, entre caras reconhecíveis e menos reconhecíveis como Ewen Bremner, de Trainspotting, Nat Faxon, que há uns anos ganhou um Óscar pelo argumento de Os Descendentes, de Alexander Payne, além de Joel Fry, Samson Kayo, Con O'Neill, Nathan Foad, Vico Ortiz, Kristian Nairn, David Fane ou Rory Kinnear, entre muitos outros. Ao longo dos episódios, vários nomes da comédia internacional como Claudia O’Doherty, Tim Heidecker, Kristen Schaal, Nick Kroll, Leslie Jones, Fred Armisen ou Will Arnett.

Na vida real, Bonnet acabou por ser preso e enforcado. Jenkins já deu a entender, em entrevistas, que caso haja uma segunda temporada (e não há razão para tal não acontecer: a série foi um sucesso, um fenómeno de popularidade) que não há razão para que esta história levemente inspirada na realidade acabar assim.