Kenneth Montague: “É importante que haja mais pessoas negras a comprar obras de artistas negros”

Kenneth Montague, que recentemente passou por Portugal para participar no ciclo Visualidades Negras, organizado pelo Centro Cultural de Belém, com curadoria de Filipa Lowndes Vicente, chegou ao nirvana dos amantes de fotografia. No final do ano passado publicou na conceituada editora Aperture o livro As We Rise: Photography from the Black Atlantic, uma selecção da sua colecção, a Wedge Collection, focada em artistas negros.