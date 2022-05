Segunda na TV: Isabel II em Portugal, Palin na Coreia do Norte e revoltas na América

CINEMA

Sleepers - Sentimento de Revolta

AXN Movies, 18h45

Lorenzo, Michael, John e Tommy vêem as suas vidas mudar para sempre quando são enviados para um reformatório onde sofrem humilhações contínuas. Anos depois, surge a hipótese de vingança e expiação. Escrito e realizado por Barry Levinson e adaptado do livro de Lorenzo Carcatera, o filme tem banda sonora de John Williams (nomeada para o Óscar) e conta com Robert DeNiro, Brad Pitt, Jason Patric, Kevin Bacon, Dustin Hoffman e Minnie Driver.

Jackie Brown

Fox Movies, 18h43

Uma empregada de mesa que faz entrar dinheiro de contrabando de armas nos EUA é apanhada pela polícia e pressionada a entregar o homem para quem trabalha. Pam Grier, Samuel L. Jackson, Michael Keaton, Robert Forster (nomeado para o Óscar de melhor actor secundário), Robert De Niro e Bridget Fonda integram o elenco do policial que Quentin Tarantino escreveu e dirigiu em 1997. Logo a seguir, às 21h15, passa outro filme do realizador: Sacanas sem Lei, de 2009.

Querida Mãezinha

RTP2, 23h22

Patrick, um jovem surdo-mudo, aparece em casa de André e Laurence Prioux e afirma ser filho deles. Mais: apresenta-lhes a sua mulher grávida e o cão-guia dela. Com Christian Clavier e Catherine Frot no papel do casal em apuros, uma comédia realizada por Vincent Lobelle e Sébastien Thiery, segundo um argumento de Thiery e Pascale Arbillot, que também entram no elenco.

América Proibida

Fox Movies, 1h22

Realizado por Tony Kaye e escrito por David McKenna, aborda a disseminação de ideias e movimentos nazis na América multi-racial contemporânea. Derek Vinyard (Edward Norton, nomeado para o Óscar de melhor actor) é o irmão mais velho que regressa a casa após três anos preso. É aguardado ansiosamente pela mãe (Beverly D’Angelo), a namorada (Fairuza Balk) e Danny (Edward Furlong), o irmão mais novo, que o idolatra. Nesse dia, Danny entrega na escola um trabalho sobre Mein Kampf. O director (Avery Brooks) recusa-se a aceitá-lo. Em contrapartida, pede-lhe que conte a história de Derek – um enredo de ódio, violência cega e redenção tardia.

SÉRIE

Hightown

TVCine Action, 22h10

Estreia da segunda temporada. Protagonizado por Monica Raymund (Chicago Fire) e produzido por Jerry Bruckheimer, Hightown é um drama policial que acompanha o trabalho de Jackie Quiñones, uma fiscal marítima que tenta equilibrar a vida profissional com uma luta pessoal: manter a sobriedade. Depois de se ter ocupado do caso de uma jovem encontrada morta e de ter sido integrada na polícia, dedica-se a investigar crimes relacionados com a epidemia de opiáceos, tendo o apoio de Leslie (Tonya Glanz), a nova parceira.

DOCUMENTÁRIOS

Oceano Selvagem

Odisseia, 15h04

Um “mundo de criaturas gigantes, minúsculos peixes de recife e coloridos corais” habita a série documental que mergulha nos mares que banham as Filipinas, a Indonésia, o Japão e a Tailândia ao ritmo de um destino por episódio. São quatro, emitidos em maratona.

Isabel II e Portugal

RTP1, 21h01

Alberta Marques Fernandes assina esta peça sobre a relação de Isabel II com Portugal, olhada a partir das suas visitas. Na primeira, em 1957, Salazar engalanou o país para a acolher, enquanto a recém-lançada RTP se mobilizava para a sua primeira grande cobertura noticiosa. A segunda aconteceu em 1985, em vésperas da entrada de Portugal na então CEE. Estão prometidas imagens raras desses momentos, lado a lado com “testemunhos inéditos e relatos impressionantes” de figuras como Marcelo Rebelo de Sousa, Ana Gomes ou António Horta Osório. O programa é emitido a propósito do Jubileu de Platina da rainha que, dos seus 96 anos, passou 70 no trono. Foi assinalado em Fevereiro, mas as celebrações ocorrem entre 2 e 5 de Junho.

Coreia do Norte: A Viagem de Michael Palin

National Geographic, 22h13

“Não há cartazes de publicidade na rua, só de ideias.” Eis uma das observações feitas por Michael “Monty Python” Palin enquanto passeia por Pyongyang, no documentário que acompanhou a sua viagem a um dos países mais fechados e secretos do mundo. Desenvolve-se em duas partes, para ver de uma vez só.