Morreu Raquel Seruca, vice-directora do Ipatimup, “uma inspiração para quem faz investigação”

“Tinha a visão que como país podíamos ser mais fortes”. É esta a imagem da investigadora Raquel Seruca, cientista reconhecida na área do cancro gástrico e no cancro do cólon, que morreu na última noite, no Porto, aos 59 anos. O velório é esta segunda-feira a partir das 15h, na igreja de Cedofeita, no Porto.

Raquel Seruca era vice-directora do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular (Ipatimup), tinha sido distinguida recentemente com o Prémio Activa Mulheres Inspiradoras de Ciência 2021, um adjectivo que é usado para a descrever. “Beneficiei muito dos ensinamentos dela, da visão dela, do conhecimento dela. [Era] uma inspiração”, diz Joana Paredes, também investigadora na área do cancro e que trabalhou quase 20 anos com Raquel Seruca.

Nasceu e viveu no Porto, tendo completado a licenciatura e o doutoramento na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, pelo meio esteve na Universidade de Groningen (Países Baixos). Em 2009, Raquel Seruca recebeu a insígnia de Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique pelo então Presidente da República, Cavaco Silva, pela excelência da sua investigação na área do cancro do estômago.

A também investigadora no Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto (i3S) foi agraciada pela Câmara do Porto, em 2014, com a “Medalha de Ouro de Mérito Científico”. Entre os prémios recebidos pelo seu trabalho científico, recebeu duas vezes o prémio Labmed (2002 e 2003) e duas vezes o prémio Benjamim Castelman USCAP (2001 e 2012).

Era ainda membro do Conselho Científico Consultivo da associação norte-americana No Stomach for Cancer, que apoia famílias com cancro gástrico.

Claudio Sunkel, director do i3S, destaca a perda de “uma amiga, uma colega, uma pessoa fantástica”, relevando o papel de Raquel Seruca na “implementação do projecto” do instituto. Joana Paredes, também presidente da Associação Portuguesa de Investigação em Cancro, elogia a “grande amiga” e “a inspiração para quem faz investigação”.

“Sempre quis lutar pelos direitos dos cientistas, a nível governamental e da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, sempre lutou para que as pessoas tivessem melhores bolsas e mais projectos. Sempre foi uma voz muito activa e sonante. Não só na área do cancro, mas pela ciência em Portugal”, aponta Joana Paredes. “E tinha a visão que nós como país podíamos ser mais fortes. Acreditou sempre muito nas pessoas, tinha sempre essa visão de que podíamos ser mais e melhores. Era um motor não só no nosso instituto, como a nível nacional”, destaca.

O director do i3S, Claudio Sunkel, aponta o papel importante da investigadora na colaboração internacional e a sua disponibilidade total para “contribuir no desenvolvimento da ciência”.

Ao longo das últimas décadas, Raquel Seruca publicou inúmeros trabalhos dedicados ao estudo do cancro gástrico, tendo mais recentemente definido orientações que apoiam clínicos e doentes a lidarem com uma síndrome rara deste tipo de cancro. Claudio Sunkel e Joana Paredes destacam também o cuidado e a preocupação de Seruca no apoio às famílias em risco de desenvolver esta patologia.