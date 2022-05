Os cinco desafios de Montenegro, o novo líder do PSD

Luís Montenegro deverá dar espaço a Rui Rio no próximo mês. Depois terá os primeiros meses para afirmar a sua liderança e construir a unidade com que se comprometeu.

Entre o momento das directas e o do congresso, onde são escolhidos os restantes órgãos nacionais, o líder eleito deverá dar espaço a Rui Rio, que é o presidente em funções. Só depois do congresso, Luís Montenegro vai começar a afirmar a sua liderança e os primeiros meses são considerados fundamentais para criar uma percepção dentro do partido e na sociedade.