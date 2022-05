Temos de cuidar melhor das nossas crianças

Dezanove crianças de uma escola primária morreram depois de um ex-aluno, um jovem de 18 anos, ter entrado numa sala de aula a atirar indiscriminadamente, na terça-feira. Duas professoras morreram a tentar protegê-las. O atirador acabou por ser abatido pelas autoridades. Foi no Texas, EUA, onde carregar uma arma é, por lei, um direito – e o actor texano Matthew McConaughey, nascido na cidade onde se deu a tragédia, fez questão de declarar publicamente que o lobby das armas “é uma epidemia que podemos controlar”.

Já a directora executiva da UNICEF, Catherine Russell, exortou os líderes políticos a tomarem medidas urgentes para proteger as crianças e as escolas. “Uma tragédia atrás da outra, um tiroteio após outro, uma jovem vida a seguir à outra… Quantas crianças mais vão morrer antes de os líderes governamentais agirem para manter seguras as crianças e as escolas?”

Mesmo a milhares de quilómetros, com um oceano pelo meio, é impossível deixarmo-nos de sentir perplexos com a dimensão hedionda deste incidente, num primeiro instante, e arrasados por um tsunami de perguntas. O que leva um rapaz de 18 anos a matar crianças pequenas? Os amigos contaram que o jovem, quando era tão pequeno como as crianças que assassinou, era atacado pelos colegas, tendo sofrido de acções graves de bullying, e se foi tornando cada vez mais violento.

Onde estávamos, os adultos, para pôr travão a uma violência que resultou num assassinato em massa? “A educação mundial está a falhar redondamente, como se comprova pelo crescimento da violência”, observa João da Silva, numa crónica Sobre a brevidade da vida. Terá razão ao escrever que “promovemos a guerra a partir das nossas vidas pessoais, dos nossos conflitos por tudo e por nada, pela nossa impaciência, falta de empatia e tolerância”. Será que se alguém tivesse feito por Salvador Ramos o mesmo que milhares estão a fazer por Raheem — um miúdo de 11 anos, no Reino Unido, que viu um dedo da mão amputado, na sequência de um ferimento que ocorreu quando estava a fugir de garotos da mesma idade que, desde o início do ano lectivo, o atacam diariamente —, o destino das 19 crianças seria diferente?

Raheem perdeu o dedo e a mãe criou uma angariação de fundos para reunir as dez mil libras necessárias para uma prótese; a onda de solidariedade faz com que já tenha juntado mais de 100 mil libras e o rapaz recebeu mensagens de apoio e de motivação de verdadeiras estrelas do mundo do desporto, incluindo do basquetebolista Gerald Green, que forjou uma carreira de enorme sucesso (e foi mesmo campeão de afundanços no All-Star da NBA) com apenas nove dedos — o dedo em falta também foi amputado quando tinha mais ou menos a mesma idade de Raheem.

E estes são casos que as nossas crianças podem trazer para a conversa. Como reagir? O Washington Post voltou a reunir uma série de dicas de como se deve falar com crianças de diferentes idades depois de uma tragédia como a do Texas, mas que serve para muitas outras situações.

Enquanto nos debatemos com o flagelo dos tiroteios, na Ucrânia a guerra não dá descanso, ainda que o casal presidencial tivesse tido, por fim, a oportunidade de se cruzar por um bocadinho. “Ninguém me tira o meu marido, nem mesmo a guerra”, afiançou Olena Zelenska numa entrevista à Rada, a estação de televisão oficial do Parlamento ucraniano. E os ucranianos também se vestem de esperança, ao ressuscitarem os bordados característicos, que afirmam a sua identidade: houve uma época em que eram tão específicos que a maioria das aldeias tinha os seus próprios desenhos e o que as pessoas vestiam podia identificar a sua origem.

Por cá, e ainda a propósito do conflito que assola a Ucrânia, o Gonçalo Sampaio foi conhecer Alice Sousa Lara, uma jovem de 20 anos que convenceu a família a, em Abril, acolher uma mãe e uma filha ucranianas. E falou com a psicóloga Maria Palha, da associação Be Human, que defendeu que deve ser dado apoio psicológico e emocional não só a quem chega, mas também a quem recebe refugiados.

Enquanto isso, a Inês Duarte de Freitas esteve à conversa com João Sousa, o tenista português que, aos 24 anos, entrou no Top 100 dos melhores do ténis de todo o mundo e que, hoje, com 33 anos, não se inibe de falar da importância da saúde mental no desporto. “A pressão somos nós que a pomos, a nossa exigência em torno de querer sempre mais é natural. Mesmo Cristiano Ronaldo ou Roger Federer têm altos e baixos. O mais importante é saber lidar com isso.”

Já eu andei a acompanhar um dos julgamentos civis mais mediáticos de sempre, que chegou ao fim, depois de 45 dias, 23 dos quais passados na sala de audiências. O caso que levou Johnny Depp a interpor uma acção por difamação contra Amber Heard remonta ao ensaio que a actriz assinou para o The Washington Post, em que se declarava sobrevivente de abusos.

O julgamento centrou-se em Depp a acusar Heard de ser a agressora e em Heard a enumerar episódios que afirma ter sido vítima de violência. Finda a apresentação dos casos de ambos, o veredicto dependerá do que o júri entender como abusos — nem os físicos nem os sexuais foram provados, mas no último dia, durante as alegações finais, o advogado de Amber Heard sublinhou a importância dos abusos psicológicos, aproveitando a janela escancarada pelos advogados de Depp, quando consideraram que o actor sofria de violência psicológica exercida pela actriz. De acordo com aquele, basta que um episódio de violência seja considerado para Heard ganhar o caso. Já para os representantes do actor, uma mulher que mente tanto (Amber Heard foi desacreditada várias vezes, nomeadamente por ter afirmado ter doado os sete milhões do acordo do divórcio a duas instituições, o que se provou não ter feito) não pode ser levada a sério em nada.

Uma coisa é certa, como escrevi, durante os depoimentos Johnny Depp provou por que está na lista dos melhores actores de Hollywood e Amber Heard demonstrou por que não sai da menos requisitada lista B. Ser melhor actor significa estar a mentir, como comentaram dezenas de leitores? Certamente que não.

Outra conclusão a que se chega é que no tribunal da opinião pública, ao contrário do que sucedeu no Reino Unido, em que o julgamento não foi transmitido em directo, Depp é um claro vencedor, como escreveu o Washington Post, e originou um movimento em torno de si quase surreal — a ponto de haver uma página nas redes sociais assumidamente fã do actor que recebeu mensagens de ódio de admiradores de Johnny Depp pelo simples facto de ali ser relatado o que a actriz diz.

E o veredicto? Por esse, temos de esperar pelo menos até terça-feira.

