Guerra na Ucrânia hoje: o que precisa de saber

Zelensky visitou este domingo as tropas que estão na linha da frente, em Kharkiv, naquela que foi a primeira vez, desde Fevereiro, que fez uma visita fora de Kiev. As forças armadas russas intensificaram, na manhã deste domingo, o ataque à cidade de Severodonetsk, cada vez mais cercada pelas tropas russas. Um artigo em actualização ao longo do dia.

▶ O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitou este domingo as tropas que estão na linha da frente, em Kharkiv, naquela que foi a primeira vez, desde Fevereiro, que fez uma visita fora de Kiev. Algumas horas depois de o Presidente lá ter estado foram relatadas várias explosões na cidade.

▶ Vários prisioneiros de guerra ucranianos entretanto libertados disseram ter sido torturados enquanto estiveram em cativeiro na Rússia, informou a comissária dos direitos humanos do parlamento ucraniano, Liudmila Denisova.

▶ De acordo com uma estimativa do Governo ucraniano, cerca de 242 crianças morreram e outras 440 registaram ferimentos até agora durante o conflito entre Ucrânia e Rússia.

▶ Cerca de 300 soldados ucranianos foram mortos nas últimas 24 horas, informou o porta-voz do Ministério da Defesa russo. As tropas russas também terão destruído um grande complexo de armas, na região de Dnipropetrovsk, segundo o mesmo.

▶ As forças armadas russas intensificaram, na manhã deste domingo, o ataque à cidade de Severodonetsk, que está cada vez mais cercada pelas tropas russas, de acordo com a BBC.

▶ O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, considera que as conversações que ocorreram na semana passada com as delegações finlandesa e sueca não foram de acordo com o “nível esperado”, pelo que não pode aprovar os seus pedidos de adesão à NATO, avançou a emissora estatal TRT Haber este domingo.

▶O embaixador russo no Reino Unido, Andrei Kelin, diz que as suspeitas de crimes de guerra cometidos pelos soldados russos em Bucha são “uma invenção". Em entrevista à BBC, o responsável diz que as acusações de atrocidades estão a ser usadas para “interromper as negociações”.