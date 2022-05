Casal presidencial dos EUA foi a Uvalde prestar homenagem às vítimas do ataque à escola

Joe e Jill Biden depositaram um ramo de rosas brancas no memorial às 19 crianças e duas professoras antes de assistirem a uma missa e se encontrarem em privado com familiares das vítimas e sobreviventes

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a primeira-dama, Jill Biden, estiveram este domingo em Uvalde, no Texas, no meio da imensa dor que pesa sobre os 16 mil habitantes, famílias e autoridades que tentam lidar com mais um episódio sem sentido de disparos em massa no país.