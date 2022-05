Quatro anos em tribunais, um ano fora de casa. O calvário de Maria Diogo

Maria Diogo ainda gosta da sua casa. Apesar de tudo, consegue ver futuro nos tectos destruídos, nas estantes vazias, nos móveis partidos, nos vidros que ainda existem pela casa. Nas memórias que vai encontrando soltas pelo chão, como a ficha de avaliação do filho, com perto de 40 anos, que o dizia “assíduo e pontual”. Ou a fotografia rasgada do marido de fato às riscas e gravata sarapintada que acaba de encontrar nas escadas do prédio, feito estaleiro de obras.