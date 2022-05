Uma pequena cábula para entender as mudanças que aí vêm com a Carris Metropolitana

Novos autocarros começam a circular na quarta-feira, dia 1 de Junho, e vão implicar mudanças de numeração nos percursos e um período de adaptação dos passageiros que apanham autocarros em Alcochete, Moita, Montijo, Palmela e Setúbal. Este é um guia com as principais mudanças.

A par da redução tarifária que, em 2019, tornou mais acessível circular na Grande Lisboa, a melhoria do serviço do transporte rodoviário é condição essencial para garantir o “direito à mobilidade” e atrair para o transporte público de quem vive e trabalha na região. A partir de quarta-feira, está dado um passo nesse sentido, com o arranque da operação da Carris Metropolitana, a marca única que pintou os autocarros todos de amarelo, desenhou um novo mapa da rede, alterou números de linha, retirou percursos e acrescentou outros. Avança agora em alguns municípios da margem sul, e no início de Julho vai estender-se a território. Eis um guia para que os passageiros não se percam.