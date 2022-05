A edição de Verão da revista Ímpar chega às bancas com o PÚBLICO de 5 de Junho

A amizade é o mote para mais uma edição da Ímpar, uma revista de 84 páginas distribuída gratuitamente com a edição de 5 de Junho do jornal.

Os motivos podem não ser propriamente os mais animadores, porém importa assinalar: esta é, desde 2020, a primeira Primavera em que os números referentes à covid-19 não dominam a actualidade nem estão no lugar cimeiro das nossas preocupações.

Os avanços da medicina, o progresso da vacinação e o facto de termos aprendido a viver com o vírus explicam, em parte, este estado das coisas. Mas há também os tais maus motivos, uma guerra na outra ponta da Europa que formou uma nova nuvem negra sobre as sociedades livres.

Aparentemente, um e o outro assunto são desconexos. Mas há um fio – de esperança, se quisermos – a uni-los. A amizade. O amor fraternal entre seres humanos. A cola que nos une enquanto sociedade. Se, por um lado, a pandemia de covid-19 veio pôr à prova a noção de amor para com o próximo e a reforçou, o problema humanitário desencadeado pela invasão russa da Ucrânia trouxe de novo à superfície a capacidade dos povos europeus de se mobilizarem por uma causa, a disponibilidade para abrirem os seus braços – e as suas casas – a desconhecidos, falantes de uma língua complicada de descortinar.

A amizade é, portanto, aquilo que nos faz pensar em dias mais radiantes. Quer no sentido metafórico, quer no sentido literal, com a chegada dos dias mais longos e solarengos. É esse o tema da edição de Verão da revista Ímpar: celebrar os amigos.

Entre outros temas, falamos de amizades online, de amigos que envelhecem juntos, do fundamento científico desta nossa necessidade de ter amigos. Mas também de figuras públicas que demonstram que se pode misturar amizade e trabalho – Jessica Athayde e Inês Castel-Branco, João Baião e Cristina Oliveira, Vera Kolodzig e Ana Varela, e Joana Ribeiro e Kelly Bailey contam as suas histórias. De caminho, conversamos com o chef norte-americano Art Smith sobre a importância de nos sentarmos todos à mesa, escutamos as propostas para preparar a casa para receber amigos da dupla de designers (e amigas) Teresa Pietra Torres e Madalena Sousa Cabral, e tentamos perceber o que é isso de “melancolia saudável” que a filósofa Joke J. Hermsen refere no seu livro Melancolia em Tempos de Perturbação.

Neste número de Verão da revista Ímpar, que chega às bancas com o PÚBLICO de 5 de Junho (distribuição gratuita), cabe também o olhar das nossas cronistas habituais sobre a amizade: Carmen Garcia vê-a como um antídoto para a solidão, Clementina Almeida escreve sobre a sua importância desde a infância, Madalena Sá Fernandes desfia a ideia de que aos olhos das velhas amizades nunca envelhecemos e a dupla Ana e Isabel Stilwell questiona: pais e filhos podem ser amigos? Respostas definitivas, para este assunto, não existem. Mas vale sempre a pena ler, no dia 5 de Junho. De preferência, em boa companhia.