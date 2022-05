Madrid está a 30 anos de Lisboa em alta velocidade

Há três décadas, Espanha inaugurou os primeiros 471 quilómetros daquela que é hoje a maior rede de alta velocidade ferroviária na Europa. Mas a aposta no “comboio do futuro” levou ao fecho de partes da rede convencional. E deixou lições para Portugal, quando estamos a dias da inauguração do primeiro troço de alta velocidade na linha Madrid-Badajoz (que um dia seguirá para Lisboa) e na década em que deveremos ver surgir os primeiros quilómetros de alta velocidade em território português.