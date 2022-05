Costa quer que exportações representem 50% do PIB nesta década

Primeiro-ministro encontrou-se este domingo com os empresários portugueses presentes na Hannover Messe’22. Portugal é o país parceiro da edição deste ano da maior feira industrial do mundo.

O primeiro-ministro afirmou este domingo que o Governo pretende garantir que, nesta década, as exportações representam mais de 50% do PIB, considerando que a escolha de Portugal como país parceiro da feira de Hannover, na Alemanha, poderá ajudar nesse desígnio.

Num encontro com empresários portugueses na feira de Hannover, António Costa sublinhou que a escolha de Portugal como país parceiro do certame é uma “enorme oportunidade” para as empresas portuguesas, uma vez que se trata da “maior montra mundial de quem produz ou presta serviços para a indústria”.

“Para o país é também da maior importância, porque temos todos uma meta, que é, nesta década, garantirmos que as exportações passam a representar mais de 50% do nosso Produto Interno Bruto (PIB), e isso só se faz tendo cada vez serviços e bens de maior valor acrescentado”, frisou o primeiro-ministro.

Nesse sentido, Costa reiterou que a presença de empresas portuguesas na feira de Hannover “é absolutamente essencial, porque irá seguramente alavancar o aumento e o crescimento” das exportações portuguesas”.

“Temos todas as condições para o conseguir e o contexto é um contexto que nos favorece, porque é um contexto de reindustrialização da Europa, de transição energética, de transição digital e onde, portanto, vai ser necessário adquirir cada vez mais produtos e serviços como aqueles que vocês produzem ou que prestam” sublinhou.

Com o slogan “Portugal faz sentido”, a Hannover Messe’22 – considerada a maior feira de indústria do mundo – começa este domingo, 29 de Maio, e termina na quinta-feira, 2 de Junho, tendo escolhido Portugal como país parceiro para a edição deste ano.

Segundo o gabinete do primeiro-ministro, 109 empresas portuguesas irão participar no certame, desenvolvendo “actividades nas áreas de soluções de engenharia, soluções de energia e ecossistemas digitais”.

À margem da feira de Hannover – que vai inaugurar esta tarde com Olaf Scholz –, António Costa vai também jantar com o chanceler alemão, num encontro fechado à comunicação social.

Na segunda-feira de manhã, o primeiro-ministro e o chanceler alemão irão visitar pavilhões nacionais na feira, antes de se deslocarem a Bruxelas, onde, nessa tarde e na segunda-feira, participam na reunião do Conselho Europeu.