No bairro da Urmeira o amanhã nasceu de uma barraca

Dezenas de crianças do bairro dos arredores de Lisboa recebem aulas gratuitas de desportos de combate, mas o “mestre” quer dar mais do que defesa pessoal. Naquela família só pode entrar quem tem boas notas na escola, quem toma banho, quem não anda na rua até tarde e, sobretudo, quem entende as palavras “respeito”, “ética” e “disciplina”.