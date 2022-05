E pela terceira vez, Nadal jogou um quinto set em Roland Garros

O torneio francês vai ser palco do 59.º episódio da maior rivalidade no ténis mundial.

Pelo 17.º ano consecutivo, Novak Djokovic e Rafael Nadal vão defrontar-se. O próximo episódio da maior rivalidade de sempre na história do ténis está marcado para terça-feira, em Roland-Garros, e só ficou confirmado após Nadal ter sido obrigado por Felix Auger-Aliassime a jogar cinco sets, o que só aconteceu pela terceira vez ao espanhol em Paris.

Nos 111 encontros que realizou anteriormente em Roland-Garros, o espanhol só tinha sido forçado a disputar um quinto set em 2011 (frente a John Isner) e 2013 (Novak Djokovic), com total sucesso.

Embora tenha registado a menor eficácia de sempre em Roland-Garros no aproveitamento de break-points (seis em 22), Nadal conseguiu quebrar o serviço do canadiano no oitavo jogo do set decisivo, para concluir ao fim de quatro horas e 22 minutos: 3-6, 6-3, 6-2, 3-6 e 6-3.

Já Djokovic venceu confortavelmente Diego Schwartzman (16.º), por 6-1, 6-3 e 6-3, e elevou para 22 o número de sets ganhos consecutivamente, numa série iniciada no torneio de Roma. Dos 58 duelos anteriores, o líder do ranking venceu 30, mas Nadal lidera nos embates travados nos “majors” (10-7) e em Roland-Garros (7-2).

No outro “quarto” da metade superior do quadro, Alexander Zverev esperava o vencedor do encontro nocturno, entre Carlos Alcaraz (6.º) e Karen Khachanov (25.º). Mas o número três do ranking vai ter de reduzir os erros não forçados, depois de ter somado 60 na difícil vitória sobre o espanhol vindo do qualifying, Bernabe Zapata Miralles (131.º), por 7-6 (13/11), 7-5 e 6-3.

Nos “quartos” femininos, vamos ter duas teenagers vinda da América do Norte. Leylah Fernandez, de 19 anos, surpreendente finalista no último Open dos EUA, nunca tinha ganho três encontros consecutivos em terra batida enquanto profissional, mas em Paris, somou a quarta vitória, sobre Amanda Anisimova (28.ª), por 6-3, 4-6 e 6-3.

“Sempre que entro no court, tenho alguma coisa a prova, ainda penso como se não fosse a favorita. Ainda sou nova, ainda tenho muito a mostrar às pessoas, de modo a que elas desfrutem do ténis; esse é o meu derradeiro objectivo”, afirmou a canadiana que, em 2019, conquistou nestes courts o título júnior.

Fernandez (18.ª) é a quarta canadiana a chegar tão longe em Roland Garros – imitando Carling Bassett (1984, 1986), Helen Kelesi (1988, 1989) e Eugenie Bouchard (2014) – e vai discutir um lugar nas meias-finais com outra estreante, Martina Trevisan (59.ª), que repete o percurso de 2021.

“No início do ano, sonhei com este momento e pensei: ‘sim Martina, podes fazê-lo outra vez.’ Quis viver novamente esta emoção, por isso, estou muito feliz”, confessou, após vencer Aliaksandra Sasnovich (47.ª), por 7-6 (12/10), 7-5. Trevisan é a primeira italiana desde Francesca Schiavone, em 2017, a ganhar nove encontros consecutivos, pois conquistou o torneio de Rabat antes de chegar a Paris.

Quem também repete o seu melhor resultado em Grand Slams é Coco Gauff (23.ª), de 18 anos. A norte-americana assinou uma exibição madura para ultrapassar a belga Elise Mertens (32.ª), por 6-4, 6-0. “Penso que a maior lição que aprendi no ano passado, é que entrei em pânico por ter desperdiçado um par de set-points. Hoje, isso não aconteceu nos pontos importantes”, explicou Gauff que irá agora defrontar a também norte-americana e finalista em 2018, Sloane Stephens (64.ª) – que arrasou Jil Teichmann (24.ª), em 63 minutos: 6-2, 6-0.