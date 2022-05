França afasta Portugal da final do Europeu de Sub-17

Portugal foi neste domingo afastado da final do Europeu de Sub-17, após perder contra a França no desempate por grandes penalidades. No Netanya Stadium, em Israel, a selecção nacional empatou com os franceses a dois golos no tempo regulamentar, e, no desempate por grandes penalidades, Manuel Mendonça foi o único jogador que não conseguiu converter o penálti.

A final do Europeu Sub-17 será disputada na próxima quarta-feira e os gauleses vão defrontar o vencedor da meia-final entre os Países Baixos e a Sérvia, encontro que ainda será disputado neste domingo.

A França entrou melhor na partida e marcou logo aos 8’, por Warren Zaire, mas Portugal deu a volta ao resultado em oito minutos. Afonso Moreira marcou aos 12’ o seu quarto golo na prova e, aos 20’, Dario Essugo, com um remate a mais de 30 metros da baliza, marcou provavelmente o melhor golo da competição.

Em desvantagem, os franceses pressionaram mais os portugueses e, em cima do intervalo, num lance infeliz, João Muniz marcou na própria baliza, colocando tudo de novo empatado (2-2).

Na segunda parte, o ritmo baixo e, embora Portugal surgisse mais vezes perto da baliza de Lisandru Olmeta, os avançados da selecção nacional procuravam quase sempre o remate de fora da área e, num par de ocasiões, a França podia ter chegado à vitória, mas Diogo Fernandes mostrou segurança entre os postes.

Sem qualquer golo nos últimos 45 minutos, o primeiro finalista do Euro Sub-17 foi decidido no desempate por grandes penalidades, onde na sexta série de remates, Manuel Mendonça permitiu a defesa de Olmeta.