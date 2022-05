Benfica vence final da Liga Europeia

Pela terceira vez na história do andebol europeu, o Benfica chegou a uma final europeia e, desta vez, venceu, ao derrotar o Magdeburgo, em Lisboa, por 40-39, após prolongamento, na final da Liga Europeia, segunda principal prova do continente europeu.

Frente ao detentor do troféu, líder da liga alemã e carrasco do Sporting nos oitavos-de-final da prova), o Benfica chegou ao intervalo a vencer por um golo, viveu um período complicado a meio do segundo tempo, quando chegou a estar em desvantagem por três golos, mas foi capaz de se reerguer, igualando o marcador a três segundos do fim do tempo regulamentar.

Seguiu-se um prolongamento, em que os “encarnados” se impuseram, conquistando o seu primeiro título europeu de andebol depois das finais falhadas da Taça Challenge em 2011 e 2016.