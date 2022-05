Os Fugly são uma muito sonora vitória sobre o tédio e a precariedade

Duas guitarras, baixo, bateria e voz. Rock’n’roll sem artifícios, directo ao assunto, tudo energia trocada entre palco e plateia. Guitarras em eléctrico alvoroço, secção rítmica em modo locomotiva, saltos, letras bem berradas, pessoal a entusiasmar-se com o que vê e ouve, pessoal da banda e pessoal cá em baixo a tornar-se muitas vezes um só. Não surpreende que assim seja. Tal como os Buzzocks ontem os Fugly – o nome, já agora, é contracção de “fucking ugly” —, põem em canção o viver da sua geração – ah, a precariedade, o futuro assombrado por tempos cinzentos, ah, a salvação num refrão bem montado. Tal como os Pavement nos 1990s, os Wavves há não muito tempo, os Fugly têm o sarcasmo e o humor “slacker” do seu lado – forma de gritar vitória sobre a ansiedade e os horizontes estreitos. “Music makes me feel so good/ but I got no money from making/ music makes me feel so good”, cantam e repetem no novo disco, e hão-de terminar em coro colectivo, eles, amigos e amigas, tudo junto na garagem, no disco, no concerto.