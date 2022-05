Dois veleiros vão descer a costa portuguesa a promover a um novo olhar para o oceano

Durante três semanas, entre 31 de Maio e 21 de Junho, dois veleiros vão descer a costa portuguesa promovendo acções de sensibilização sobre a regeneração do oceano e a importância de agir e consumir localmente. A ideia para a viagem, explica ao PÚBLICO Violeta Lapa, da Oceans and Flow, que organiza a expedição, surgiu quando a equipa viu o filme documentário sobre a Missão Atlantis 2021, de Gustavo Neves.

“Percebemos que tínhamos que mostrar este trabalho, o ‘Programa Atlantis’ que envolveu alunos do 8.º ano, e foi a partir daí que decidimos organizar esta viagem”, diz Violeta Lapa, enquadrando a viagem como um projecto activo de educação ecológica submarina. “Queremos promover um novo olhar para o oceano, um novo relacionamento daí termos envolvido alunos do 8.º ano [que já têm alguma maturidade e sensibilidade para estas questões] no projecto”, acrescenta.

A viagem começa na estação náutica de Matosinhos e tem previsto paragens nas estações do Oeste, Cascais, Lagos, subindo depois para Sesimbra, onde termina a Missão Atlantis. Um dia antes de os veleiros largarem de Matosinhos, vai ser exibido o filme ‘Programa Atlantis’ no Auditório Infante D. Henrique (APDL), Leça da Palmeira, às 18 horas.

A missão tem programada com conjunto de acções para assinalar o Dia Mundial do Ambiente (5 Junho), com uma iniciativa de limpeza da praia de Santa Cruz, que pretende mobilizar a comunidade local, e a celebração do 30.º aniversário do Dia Mundial dos Oceanos, a 8 de Junho.

Wingo, um cão a bordo

Além de Violeta Lapa, viajam a bordo dos veleiros Cris Santos também da Oceans and Flow), Filipa Coutinho (Editora Digital da National Geographic Portugal), Gustavo Neves (realizador e fotógrafo), Filipe Moreira Alves (investigador), Luís Brito (velejador e fundador do projeto Vela Solidária), Suzanne Van der Veeken (skipper e instrutora de Freedive) e Francisco Basílio (Gastronauta), que vai ser responsável pelas refeições a bordo. E o Wingo, um cão, feito lobo do mar. Durante a viagem, vão juntar-se vários convidados, sempre tendo em comum a ligação ao mar e ao ambiente.

Há ainda mais exibições do filme documentário agendadas para 3 de Junho no Noah Surf House, Santa Cruz, também às 18 horas, a 5 de Junho, 10 horas, no Praia Azul, Foz do Sizandro, em Torres Vedras, a 7 de Junho, 10 horas, no Impact House no Estoril e em Carcavelos (dia 8 de Junho, 10 horas, na praia). No mesmo dia, mas às 18 horas, a mostra acontece também em Cascais, no Auditório Casa das Histórias Paula Rego, e depois segue para Lagos (11 Junho, 10 horas, Auditório dos Paços do Concelho Século XXI), e encerra em Sesimbra (dia 21 de Junho, 17 horas, Cineteatro Municipal João Mota) onde vai decorrer as Oceans Talks. Um conjunto de palestras dedicado à “importância de agir a nível local”.

Oceans and Flow dedica-se ao desenvolvimento de práticas aquáticas e sensibilização para a conservação da água e dos oceanos, promovendo viagens e experiências aquáticas.