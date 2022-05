Mortes em excesso em 2020: “Não conseguimos ir para lá dos números”, diz responsável da DGS

O responsável pela Direcção do Serviço de Informação e Análise da Direcção-Geral da Saúde diz que os dados sobre as mortes por covid-19 têm uma margem de erro de 5%, “o que é excelente”.

É preciso investigar por que é que a mortalidade foi tão elevada no primeiro ano da pandemia, assume Pedro Pinto Leite, admitindo que não foi possível “ir para lá dos números” nesta fase. O responsável pela Direcção do Serviço de Informação e Análise da DGS explica que são os médicos que preenchem os certificados de óbito e que estes são depois codificados por uma equipa que os filtra seguindo as regras da Organização Mundial de Saúde (OMS). A covid é classificada como causa básica de morte quando deu início à cadeia de eventos que conduziram ao desfecho fatal. “É o médico que reporta a cadeia de eventos, de acordo com a melhor apreciação médica”, frisa o especialista em saúde pública.