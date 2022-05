Covid só explica dois dos seis períodos de excesso de mortalidade em 2020, diz a DGS

A covid-19 foi a quarta causa mais frequente de morte no primeiro ano da pandemia, representando 5,9% do total dos óbitos e 2,7% dos anos potenciais de vida perdidos, calcula a Direcção-Geral da Saúde no relatório sobre “Mortalidade Geral e por Grandes Grupos de Causas” de 2020.

Já se sabia que no primeiro ano da pandemia de covid-19 a mortalidade foi atipicamente elevada. Agora, ao fim de quase um ano e meio, a Direcção-Geral da Saúde (DGS) revela que identificou em 2020 seis grandes períodos de excesso de mortalidade e que houve mais 14% de óbitos (15.526) do que seria de esperar face à média dos seis anos anteriores. Em 2020, 7364 óbitos (5,9% do total) foram atribuídos directamente à covid-19 - casos em que a doença é causa básica de morte por ter dado início à cadeia de acontecimentos patológicos que conduziram ao óbito, de acordo com as regras da Organização Mundial da Saúde (OMS).