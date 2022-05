“Os que têm mais têm a obrigação de dar mais”, apela Marcelo

Presidente da República visitou o Banco Alimentar e comentou ainda as eleições directas do PSD que decorrem este sábado: “O PSD sabe escolher e irá escolher bem”

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu este sábado que o PSD “é um partido muito importante” e “sabe escolher” os seus líderes. O chefe de Estado, que já foi líder do PSD, evitou fazer grandes comentários sobre as directas que decorrem este sábado, apesar da insistência das perguntas dos jornalistas, durante uma visita de Marcelo ao Banco Alimentar.

“Não tenho expectativas nenhumas. É uma escolha do PSD. Não quero dar qualquer opinião em dia de eleições. O PSD sabe escolher e irá escolher bem”, respondeu, de forma lacónica.

O Presidente iniciou às 12 horas a visita que tinha programada ao Banco Alimentar contra a Fome, tendo feito um apelo à “generosidade” dos portugueses. Lembrou que em 2020/21 aumentou o risco de pobreza e que o número de portugueses em risco ultrapassou os 2 milhões, destes 400 mil são apoiados por 2500 instituições.

“Acredito que este ano vai haver a mesma ou até mais generosidade”, declarou Marcelo, sobre um ano em que a inflação em Portugal disparou, acrescentando: “Os que têm mais têm a obrigação de dar mais”. Marcelo salientou ainda que no ano passado com a pandemia foi possível arrecadar 1680 toneladas de comida nas campanhas do Banco Alimentar.