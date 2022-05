Samoa assina acordo de cooperação com uma China a querer reforçar a sua influência no Pacífico

Ministro chinês dos Negócios Estrangeiros está a percorrer as ilhas do Pacífico com um documento abrangente na bagagem. Novo Governo australiano diz que também tem um plano para a região.

A primeira-ministra de Samoa assinou este sábado um acordo de cooperação técnica e económica com a China destinado a “fortalecer as relações diplomáticas” entre os dois países.

Fiame Naomi Mata’Afa diz, em comunicado, que “a China é um parceiro estratégico para o desenvolvimento de Samoa” ao nível de infra-estruturas de saúde, educação e administração pública. O acordo agora assinado destina-se à criação de “projectos a ser decididos com a concordância mútua dos respectivos países”.

O comunicado sublinha ainda que “no centro das relações entre a China e Samoa está a concordância com o princípio ‘uma só China’”.

O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, está a realizar uma viagem por oito países do Pacífico com o objectivo de garantir acordos de cooperação e segurança. Antes de visitar Samoa esteve nas Ilhas Salomão e em Kiribati, nação com quem a China retomou relações diplomáticas em 2019, e seguirá para as Fiji. Fará ainda paragens em Tonga, Vanuatu, Papua-Nova Guiné e Timor-Leste.

Na bagagem, Wang Yi leva um documento que abrange diversas áreas. Um esboço a que a Associated Press teve acesso mostra que a China quer formar agentes de polícia dos outros países, quer aprofundar a cooperação judicial e policial entre as partes, quer desenvolver um plano comum de pescas e quer abrir centros culturais e de aprendizagem chineses.

O plano é visto com apreensão pela Austrália e pelos Estados Unidos, que vêem nele uma tentativa de a China dominar a região. O novo primeiro-ministro australiano, que tomou posse esta semana, disse que tem “um plano abrangente” para o Pacífico que inclui formação para os agentes de polícia, apoio na segurança marítima, ajuda humanitária e no combate às alterações climáticas. “Vamos ser proactivos na região”, declarou Anthony Albanese, citado pela Reuters.

Já Wang Yi disse em Samoa que os acordos chineses com as ilhas do Pacífico não se destinam a fazer frente a outros países. “Não queremos competir com ninguém”, disse o ministro, citado pela televisão estatal chinesa CGTN, acrescentando que o país está disponível para alcançar um acordo de cooperação trilateral com a Austrália e a Nova Zelândia.