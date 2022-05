Linda Jackson: “Seria muito arrogante dizer que vou acabar com motores a combustão”

Depois de seis anos à frente dos destinos da Citroën, a britânica Linda Jackson assumiu a presidência da Peugeot em 2021, a tempo do lançamento do relevante compacto familiar 308, que conquistou o título de Carro do Ano nos Women’s World Car of The Year, organização que reúne 56 jornalistas, de 43 países (Portugal incluído) de todos os continentes, que trabalham o sector automóvel, e cujo propósito passa por defender o direito de todas as mulheres à mobilidade e dar mais voz às mulheres da indústria — ainda assim, em 13 anos de existência, esta foi a primeira vez que o troféu foi entregue a uma marca cuja presidência está nas mãos de uma mulher que acredita que o género não define qualquer papel específico, mas que defende “que devemos destacar-nos e dar a conhecer as nossas vozes”, num sector em que metade dos clientes são mulheres.