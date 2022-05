Jai Hindley é o novo líder a um dia do fim do Giro

O ciclista italiano Alessandro Covi (UAE Emirates) venceu neste sábado, isolado, a 20.ª e penúltima etapa da Volta a Itália, com o australiano Jai Hindley (BORA-hansgrohe) a assumir a liderança da geral a um dia do fim.

Covi, de 23 anos, cumpriu os 168 quilómetros entre Belluno e Marmolada, no topo do Passo Fedaia, em 4h46m34s, sendo 32 segundos mais rápido do que o esloveno Damen Novak (Bahrain-Victorious), segundo, e 37s do que o compatriota Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), terceiro.

Nas contas da geral, um ataque de Hindley, sexto na tirada, deixou para trás o até aqui líder, o equatoriano Richard Carapaz (INEOS). O australiano lidera agora com 1m25s de vantagem sobre o anterior camisola rosa, enquanto o espanhol Mikel Landa (Bahrain-Victorious) é terceiro, a 1m51s.

No domingo, a 105.ª edição do Giro termina com um contra-relógio individual de 17,4 quilómetros em Verona.