FC Porto reforça hegemonia no andebol: é tricampeão nacional

“Dragões” venceram com conforto em casa do Águas Santas e renovaram o título a uma jornada do fim.

O FC Porto confirmou nesta sexta-feira a hegemonia que detém no andebol nacional, ao conquistar o campeonato pela terceira época consecutiva (os resultados de 2019-20 não foram homologados pela federação, devido à interrupção imposta pela covid-19). Graças a um triunfo no pavilhão do Águas Santas, os “dragões” seguraram o título a uma jornada do fim.

Na 29.ª e penúltima ronda da Liga portuguesa de andebol, o FC Porto impôs-se com naturalidade e triunfou por expressivos 18-34 em casa do Águas Santas (ao intervalo, a vantagem para os visitantes era de 9-13). Foi o culminar de um percurso quase perfeito, que contou com 28 vitórias e uma derrota (diante do Benfica, no pavilhão da Luz, na 13.ª jornada), em mais uma demonstração de força dos “azuis e brancos”.

Nas últimas dez temporadas, este é o sétimo título nacional do FC Porto. E desde o início do século os “dragões” somaram já 13 campeonatos, num total de 23 que fazem do clube o mais titulado a nível nacional (o Sporting acumula 21 títulos).

“É fantástico, estou muito feliz pela equipa e pelo clube, trabalhámos muito duro este ano. Jogámos bom andebol, nos jogos importantes estivemos muito bem. Estou muito orgulhoso desta equipa”, resumiu Magnus Andersson, treinador sueco que também se sagrou tricampeão.

Se, na Liga dos Campeões, o FC Porto acabou por cair nos oitavos-de-final, diante dos franceses do Montpellier, a nível doméstico esteve imparável. Depois de já ter vencido a Supertaça e de ter assegurado presença nas meias-finais da Taça de Portugal (defronta o Madeira SAD no dia 11), fechou as contas do campeonato com autoridade.

Foram 15 vitórias consecutivas no início da Liga, ciclo interrompido pelo tal desaire diante do Benfica, em Lisboa. Depois, os “dragões” retomaram a série de triunfos e, na ronda 28, deram praticamente a machadada final ao baterem os “encarnados”, no Dragão Arena, por 32-28 - diante do Sporting, somaram triunfos por 31-30 e 28-29.

Depois de, em 2020-21, o FC Porto ter concluído o campeonato com o máximo de pontos possível (90, decorrentes de 30 vitórias em 30 jogos), volta a aproximar-se dessa proeza, podendo ainda chegar aos 88, se se impuser em casa do Madeira SAD, na última jornada.