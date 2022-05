Pierre Aderne estreia vídeo de Vela Bandeira e lança o novo disco ao vivo no Rio de Janeiro

Lançado em Fevereiro de 2022, o mais recente álbum do cantor e compositor brasileiro Pierre Aderne vai ser apresentado pela primeira vez ao vivo no Rio de Janeiro. Será este domingo, no Clube Manouche (às 19h) e com ele estarão Paulinho Moska, Rodrigo Maranhão e Zé Renato. Mas um dia antes ele resolveu estrear nas plataformas digitais um novo videoclipe, desta vez criado a partir do tema-título do disco, Vela Bandeira. Uma canção, com letra e música de sua autoria, onde ele diz “sou do Brasil, do samba e da dor”, “no luto, na luta”.

O vídeo, assinado pelo realizador português Carlos Isaac com montagem de Bruno Saraiva, reflecte de algum modo o que esteve na origem da canção e que Pierre explicou deste modo ao PÚBLICO em Fevereiro: “Eu sinto muita saudade da Mata Atlântica, das espécies. E descobri um lisboeta, uma pessoa muito interessante, que adopta jardins, é louco por espécies tropicais e descobriu que oitenta por cento dessas espécies se dão em Lisboa. Então, fez cinco jardins e um deles é num terraço que é quase uma Mata Atlântica de onde se vê Lisboa, porque fica num prédio perto do miradouro da Graça. A capa do disco foi feita lá, eu nessa mata com um cavaquinho no colo e tirando uns lenços de dentro do cavaquinho. O nome Vela Bandeira lembra as velas da navegação, mas também velar uma bandeira, que é o que faz o Brasil agora.” No vídeo, onde Pierre canta e toca cavaquinho, com Camila Masiso, Joana Amendoeira (vozes) e Walter Areia (contrabaixo), há também uma vista aérea sobre Lisboa, tendo a margem Sul (com a ponte 25 de Abril e o Cristo Rei) no horizonte. Da ficha do vídeo constam ainda os nomes dos músicos Nilson Dourado, Karla da Silva, Tiago da Serrinha, João Pita e Nani Medeiros.

Nascido em Toulouse, França, de mãe brasileira e pai português (Ourém), com infância passada entre Brasília e o Rio e residente há mais de uma década em Portugal, Pierre Aderne tem sete álbuns gravados: Casa de Praia (2005), Alto Mar (2007), Água Doce (2010), Bem Me Quer, Mar Me Quer (2012), Caboclo (2014), Da Janela de Inês (2017) e Vela Bandeira (2022).