Morreu homem baleado deixado à porta de hospital de Loures

Um grupo de cinco pessoas deixou o homem à porta da urgência do Hospital Beatriz Ângelo, mas a vítima acabou por morrer. A investigação está agora a cargo da Polícia Judiciária.

Um homem foi deixado à porta do serviço de urgência pediátrica do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, na quinta-feira à noite, depois de ter sido baleado. Ao PÚBLICO, fonte da PSP de Lisboa revelou que o homem foi operado, mas acabou por morrer.

A PSP disse ainda que não vai prestar qualquer tipo de informação sobre o caso, uma vez que o caso está já a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ).

A Direcção Nacional da Polícia Judiciária revelou, sem adiantar mais detalhes, que a investigação está a decorrer, mas suspeitos ainda não foram encontrados.

De acordo com várias testemunhas presenciais, um carro, que transportava quatro homens e uma mulher, parou junto do serviço por volta das 23h30. Os passageiros retiraram a vítima inanimada de uma das portas traseiras da viatura e fugiram quando se aperceberam da presença policial.

O homem tinha entra 20 e 30 anos, avança o Correio da Manhã.

O PÚBLICO questionou a PSP, PJ e o Hospital Beatriz Ângelo sobre a zona do corpo em que o homem foi baleado, mas não obteve resposta. Segundo a PJ, o caso não está relacionado com um outro que aconteceu em Abril, quando um homem foi baleado na perna à entrada de um prédio na Quinta do Mocho, em Sacavém.