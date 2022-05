Pôr o Chega a falar baixinho

A liderança do PSD vai a votos sábado. Um dos desafios chama-se Chega, o outro é o fantasma dos 20 por cento.

Os actuais líderes parlamentares do PS e do PSD deram instruções aos seus deputados para não dirigirem perguntas ao Chega quando estes representantes falarem em plenário. O objectivo é o mesmo: não amplificar o tempo de antena do partido dirigido por André Ventura para além daquilo que são os seus direitos regimentais.