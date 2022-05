Na Malásia, um panda de 11 meses quer trazer “paz e amizade” — e muitos sorrisos

A 31 de Maio de 2021, Xing Xing e Liang Liang tiveram mais um bebé. Tardou, mas o seu nome foi finalmente escolhido: o terceiro filho do casal de pandas gigantes que vive no Zoo Negara, na Malásia, chama-se Sheng Yi, que significa "paz e amizade", relata a agência Xinhua.

"O governo da Malásia espera que Sheng Yi possa ajudar a aprofundar as relações entre a Malásia e a China", disse o ministro da Energia e Recursos Naturais, Takiyuddin Hassan, de acordo com um comunicado citado pela mesma agência.

Na cerimónia de baptismo, Sheng Yi, que pesa agora 27 quilos, pareceu aprovar a escolha — pelo menos, a avaliar pelo entusiasmo com que interagiu com o cartaz com o seu nome. Os seus pais chegaram à Malásia em 2014 para assinalar o 40.º aniversário das relações diplomáticas entre a China e a Malásia no âmbito de um programa de conservação da espécie, que se encontra num estado vulnerável.

Segundo o acordo, que terá a duração de dez anos, todas as crias devem regressar à China até aos quatro anos: foi o que aconteceu com Nuan Nuan, que nasceu em 2015, e Yi Yi, cuja partida estará para breve.

Por enquanto, os visitantes do zoo podem ainda deliciar-se com as tropelias de um panda de 11 meses. E sim, esta será, provavelmente, a fotogaleria mais adorável que vais ver hoje.