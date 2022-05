O que bebem os políticos? Do vinho da família ao Quinta do Noval Nacional, eis as escolhas dos líderes partidários

Falámos com os líderes partidários sobre as suas preferências no copo. Tal como a ideologia, também a forma de encarar os vinho e os gostos são muito distintos e para todas as bolsas. Eis as escolhas de Eurico Brilhante Dias, Paulo Mota Pinto, André Ventura, Catarina Martins, Jerónimo de Sousa, Cotrim de Figueiredo, Inês Sousa Real e Rui Tavares. Este sábado há Fugas Especial Vinhos.