Avaliações feitas pelos bancos às casas sobem 13% em Abril face a 2021

O valor das avaliações bancárias feitas a habitações continuou, durante o mês de Abril, a subir, naquele que é mais um sinal da tendência de escalada dos preços das casas em Portugal.

De acordo com os dados publicados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o valor mediano das avaliações bancárias atingiu, em Abril, os 1356 euros por metro quadrado. São mais 25 euros do que o valor observado em Março, registando-se, em comparação com mesmo mês do ano passado, uma variação de 13%. A tendência é de subida neste indicador, já em Março, a variação homóloga era de 12,1%.

As avaliações feitas pelos bancos às habitações são realizadas no decorrer do processo de concessão de crédito para compra de casa e podem dar uma indicação daquela que é a evolução dos preços do imobiliário.

A variação do valor mediano das avaliações bancárias foi, em Abril, face ao mês imediatamente anterior, maior na região Centro, sendo que em todas as regiões do continente ocorreram subidas. Apenas nos Açores e na Madeira é que este indicador registou descidas.

É no Algarve, com uma avaliação mediana de 1811 euros por metro quadrado, que se verifica um valor mais elevado, seguido da Área Metropolitana de Lisboa, com 1806 euros por metro quadrado. O valor mais baixo regista-se no Alentejo, onde a avaliação bancária mediana é de 938 euros por metro quadrado.

O número de avaliações bancárias realizadas também aumentou, sendo 15% superior ao registado em Abril do ano passado, mas o INE assinala que esta subida pode também estar relacionada com “um efeito base decorrente das medidas de contenção da pandemia, implementadas no início de 2021”.