Trinche Carlovich, craque das memórias e dos sonhos

O mais famoso mural de futebol no mundo inteiro está no Quartieri Spagnoli, zona antiga de Nápoles, e é o testemunho da devoção de uma cidade a um ídolo. Diego Armando Maradona era de Buenos Aires, mas também foi napolitano, e este amor correspondido está em todas as paredes e em todas as ruas, mas é mais visível numa enorme pintura no Largo degli Artisti, o 10 com a camisola azul-celeste do Nápoles, imagem tutelar de um altar a Maradona, o deus terreno que fazia milagres. Há pouco menos de duas semanas, noutra cidade em outro continente, pintou-se na parede de um bairro a imagem de outra lenda, que se chamava Tomás “Trinche” Carlovich. Uma lenda formada pelas memórias de quem o viu jogar e que cristalizou para a eternidade a fama de um craque especial.